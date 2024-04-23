«Были приглашены»: Алиев о вступлении Азербайджана в Евразийский экономический союз

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Баку предлагали принять участие на уровне президента и премьера.

Азербайджан не собирается вступать в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Такое заявление сделал президент республики Ильхам Алиев на международной конференции в Баку.

«У Азербайджана нет планов по вступлению в ЕАЭС… Мы были приглашены на некоторые мероприятия (данной организации) на уровне президента и премьер-министра», — сказал он.

Алиев добавил, что все зависит от того, какие дополнительные экономические выгоды Азербайджан получит от присоединения. При их наличии и будет приниматься решение. Если же выгоды не будет, то Баку удовлетворит нынешний уровень сотрудничества.

Евразийский экономический союз — международная организация, целью которой является экономическая интеграция и свободный товарооборот между странами-участницами. В нее входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве прошел съезд молдавских оппозиционных политиков и представителей общественности, который выступают за вступление Молдавии в ЕАЭС. В нем приняли участие, в том числе, глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул и председатель оппозиционной партии «Шор» Илан Шор. Еще были депутат парламента республики Марина Таубер, главы партий «Возрождение», «Шанс» и Victorie.