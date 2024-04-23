«Больше, чем друг»: Темиржан Байсиев подробно о качествах военкора Еремина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

История знакомства с достойным человеком, который менял судьбы людей, и стал для Темиржана настоящим братом.

Близкий друг погибшего военного корреспондента «Известий» Семена Еремина отозвался о нем, как о разносторонней личности, который был не только хорошим журналистом, но и благородным общественником, достойным человеком и настоящим другом. Еремин был творческим человеком, он постоянно что-то придумывал и абсолютно всегда докапывался до правды несмотря на опасность, рассказывает корреспонденту 5-tv.ru исполнительный директор волонтерского движения «Ни шагу назад» Темиржан Байсиев.

Общественный деятель познакомился с Ереминым в 2009 году, когда его организация проводила акцию «Машина доброй помощи», развозя ветеранов по их делам. Тогда волонтерами заинтересовались многие СМИ, в том числе и Еремин, который сумел сделать интересный репортаж, рассказав об авантюрных хулиганах, делающих добрые дела. С тех самых пор началась крепкая дружба Байсиева и Еремина — людей с большой буквы, готовых на все ради помощи другим.

Семен стал для Темиржана очень близким другом, они постоянно были на связи.

«Он слишком дорогой был для нас человек и остается. Сложно поверить. Он и гуманитарной помощью занимался. Помимо того, что он был журналистом, он был и философом по жизни. Он был настоящий философ, который много размышлял», — отмечает Байсиев.

По словам Темиржана, Еремин в своем Telegram-канале доносил до людей правильные мысли и вообще был творческим человеком, писал песни, постоянно что-то придумывал. Для Байсиева он стал настоящим братом.

«Сложно. Он был родной человек для нас. Больше, чем друг. Я знал, что я в Москву приеду и у меня здесь друг, брат здесь. В начале февраля я был в Москве и мы созвонились, я приехал к нему домой в гости, а супруга в этот момент лежала в роддоме. Вдвоем всю ночь просидели, общались. Утром проснулись, дочка родилась», — смахивая слезы по названному брату, вспоминает Байсиев рождение второй дочери Еремина.

Также Байсиев припомнил случай в Донецке, куда он с другом приехал помогать людям. У его товарища было немного иное мнение о военной ситуации и, только поговорив с Семеном, у него открылись глаза. Еремин был проводником правды.

Байсиев уверен, что гибель военкора — это огромная потеря для всей страны, в том числе, для журналистского сообщества. А его смерть не была случайной.

Журналист Еремин мог уехать в опасные точки, оставив своих операторов, чтобы обезопасить их. Он шел в гущу событий, чтобы добраться до истины. Однажды, чтобы узнать истинные мотивы криминальной организации на Северном Кавказе, он провел всю ночь в горах с чабаном и, пообщавшись с ним, понял, что историю преподносят неправильно. После этого он начал делать сюжеты по-другому. Он ломал ложные представления и своими историями менял жизни людей к лучшему.

«Он сам через себя это пропускал и знал, что делает. Это его показатель, он с душой относился к любой работе», — отмечает общественный деятель.

Семен Еремин всегда был за правду и справедливость. Он никогда не делал сюжеты из того, чего на самом деле не было или было притянуто за уши. Он пропускал все через себя и показывал все так, чтобы люди восприняли это правильно.

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. О его гибели стало известно 19 апреля. Журналисту было 42 года.

Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отзывались друзья о погибшем военкоре Еремине.