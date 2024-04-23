«Возвращение будет фееричным»: Дворцов высказался о паузе в карьере МакSим

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Павел Назаров оказывал не лучшее влияние на артистку.

Продюсер Сергей Дворцов завил изданию «Страсти», что стоит ждать возвращения МакSим на сцену.

Весной 2024 года певица МакSсим сообщила о завршении карьеры. Ранее артистка начала реабилитацию по излечению алкогольной зависимости. По словам продюсера, после этого она вернется на сцену.

«Марина взяла небольшую паузу, так как она проходила реабилитационный момент, связанный с алкоголизмом. Сейчас у нее полностью меняется команда: от директора до администратора, из пиарщиков у нее осталась только Яна», — рассказал Дворцов.

Он считает, что в сложившейся проблеме виноват концертный директор МакSим Павел Назаров. Сергей уверяет, что тот просто спаивал артистку.

Дворцов уверенно заявил, что с возвращением проблем не возникнет, потому что певицу очень любят поклонники. По его случаю уже планируются концерты по всей России. Она отличается не только талантом, но и человеческими качествами. Максим можно смело назвать добрым, искренним человеком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тайный поклонник шокировал Максим роскошным подарком.