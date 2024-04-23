«Яркий человек»: журналист Пегов рассказал о военкоре Семене Еремине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Сходу прочел рэп про Мотороллу на фестивале.

Погибший в зоне СВО военный корреспондент «Известий» Семен Еремин обладал множеством талантов. Об этом 5-tv.ru рассказал журналист, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов.

Семен Еремин был известен всем, как один из лучших военных корреспондентов страны. Все знали, что на него можно положиться. Он был честным, мужественным, порядочным человеком. Помимо этого, он обладал множеством неожиданных талантов, которые никак не связаны с его профессией.

«Сема действительно был очень ярким человеком, с большим количеством талантов. Его талант военкора всем был заметен, все его знали, он действительно один из лучших военкоров нашей страны. И это знает абсолютно каждый — и зритель, и в профессиональном сообществе. Действительно, репутация отважного, порядочного, честного профессионала. Помимо всего этого, может быть, вот за этим ярким его талантом не всегда были видны его другие», — поделился Пегов.

Он рассказал, что на фестивале в Донецке Еремин поразил всех рэпом про Мотороллу, который сходу прочитал без подготовки, фактически в прямом эфире. Такого от него не ждали даже те, кто был близко с ним знаком.

Пегов отдельно отметил личностные качества погибшего военкора. По словам мужчины, помимо того, что было видно в работе, Еремин был еще очень скромным человеком. Не смог не отметить журналист и его страсть к работе. Семен Еремин был в вечном поиске новых историй для эфиров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о прощание с военным корреспондентом Семеном Ереминым, погибшим в зоне СВО.