Дорога одна: к чему идет Молдавия в попытке создания авторитарной власти

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; Reuters; 5-tv.ru

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Страну ожидают масштабные гражданские протесты, а не вступление в Евросоюз.

В Молдавии у представителей оппозиции прошли обыски — это случилось после их объединенного съезда в Москве. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко рассказал, чем в итоге закончится их противостояние с официальными властями.

Политолог считает, что текущие власти Молдавии «по европейским канонам построили авторитарное государство», которое ожидаемо давит на политических оппонентов. Более того, эксперт уверен, что давление будет усиливаться, так как текущий президент Майя Санду и ее сторонники не способны к честной политической конкуренции.

«Большинство жителей Молдавии не придерживаются прозападного, прозападных настроений, прозападных позиций. Они хотят быть в одном векторе развития с Россией», — уверен политолог Алексей Ярошенко.

Эксперт уверен, что решение организовать референдум по евроинтеграции в Молдавии в тот же день в октябре, что и выборы — это лишь обычный способ повысить явку именно для второго. Это сделано ради мобилизации сторонников действующего президента — в ответ на похожие действия противников евроинтеграции.

«Поэтому еще не факт, что это случится закрепление в Конституции. Но если это случится, то это вызовет серьезный внутриполитический кризис», — предупреждает политолог.

Ярошенко уверен, что в этом случае начнутся массовые протесты и серьезное гражданское противостояние. Эксперт проводит мысль дальше, утверждая, что в ближайшее время Молдавии не светит вступление в Евросоюз — ее ожидает путь «не развития Украины» с гражданской войной и отделением новых территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании правоохранительными органами Молдавии оппозиционных депутатов. Сам съезд объединенных политиков прошел 21 апреля в столице России.