«Стандартная процедура»: Клишас о ПЦР-тестировании сенаторов перед инаугурацией Путина

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Мероприятие уже запланировано на 7 мая.

Сенаторы пройдут ПЦР-тестирование за день до инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«У нас инаугурация 7 [мая]. Будет информация по поводу тестирования. Стандартная процедура. Один раз. Она будет 6-го», — сказал он на заседании комитета.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. Явка в ряде регионов превысила 90%. Победу на выборах одержал Владимир Путин с итоговым результатом 87,28%. За него проголосовали 76 277 708 человек.

На втором месте — Николай Харитонов от КПРФ, он набрал 4,31%. На третьем месте с результатом 3,85% расположился Владислав Даванков от партии «Новые люди». Последнее место в гонке — у лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, у него 3,2%.

Недавно, 16 апреля, глава ЦИК Элла Памфилова вручила Путину удостоверение президента России. Наш лидер поблагодарил ее за работу на выборах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле рассказали о том, как пройдет инаугурация Путина.