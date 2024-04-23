Вдова военкора «Известий» Семена Еремина: «Проникал в сердца людей и менял мир»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В Москве прощаются с военным корреспондентом Семеном Ереминым, погибшим в зоне СВО.

Военный корреспондент Семен Еремин, погибший в результате атаки украинских боевиков в Запорожской области, умел разговаривать с людьми так, чтобы его слышали, и менял этот мир по крупицам. Об этом на церемонии прощания рассказала вдова журналиста Виктория Еремина.

Именно таким его запомнят и близкие, и зрители, которые следили за его репортажами, что он вел буквально с передовой: человек с широкой душой, мужественный, стойкий, добрый и, конечно, настоящий профессионал, способный на многое.

«Военный корреспондент — это только одна его часть. Он — великолепный журналист, писатель, певец. У него огромное количество интересов. Он умел делать руками великолепные вещи. Он умел говорить с людьми так, чтобы они его слышали. Он проникал в сердца людей, он проникал в мозг людей — и они менялись. Он менял людей, менял этот мир по крупице», — сказала Виктория Еремина.

Она выразила надежду, что дело ее погибшего супруга будет продолжаться. Хотя Еремин задал такую планку, до которой дотянуться не так просто.

«Я надеюсь то, что мы продолжим делать то, что он делал: любить, верить, бороться… Это кстати, не его слово. И воин — это тоже не его. Он был другим. Он был не таким, как многие из нас. Хотя, наверное, нет — он был просто другим. Вообще. Не такой, как все», — сказала вдова военкора.

Семен Еремин

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. О его гибели стало известно 19 апреля. Журналисту было 42 года.

Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.

С 2006 года он был корреспондентом Пятого канала, в 2017-м стал специальным корреспондентом МИЦ «Известия».

Корреспондент работал в зоне спецоперации с ее самого начала: снимал репортажи не только на передовой о работе российских бойцов, но и о жизни мирных людей в освобожденных от националистов территориях.

Журналист был настоящим патриотом своей страны, он организовывал сборы гуманитарной помощи для российских военнослужащих на передовой «Все для Победы!» Кроме того, Еремин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Москве прощаются с погибшим в Донбассе военкором «Известий».