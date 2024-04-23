«Человек необычайной смелости»: глава Союза журналистов назвал Еремина достойным

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В Москве появится придел при храме с именами погибших военных журналистов.

Погибший в зоне СВО при ударе дрона военный корреспондент «Известий» Семен Еремин был необычайно смелым журналистом, заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

«Семен Еремин был одним из лучших наших военкоров. Он был человеком необычайной смелости. Он как в песне военных корреспондентов: «С одним наганом первыми врывались в города», — отмечает журналист.

Еремин одним из первых заходил в Мариуполь и Волноваху и снимал те самые кадры, когда над освобожденным городом появился российский флаг. По словам Соловьева, Еремин был достойным человеком, подчеркивая, что работа военкоров — самая опасная и сложная журналистская профессия.

Глава Союза журналистов добавил, что раньше надпись «Пресса» на груди военкоров защищала, а сейчас стала целью для снайперов и операторов беспилотников.

Соловьев упомянул, что в Москве появится место, где можно будет достойно помянуть погибших военных журналистов. В Москве в строящемся храме Анатолия и Протолеона в Марьино будет придел, где будут перечислены имена всех погибших на войне журналистов, в том числе, имя Еремина. В этом месте посадят аллею из сибирских кедров в честь отдавших жизнь за правду.

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. О его гибели стало известно 19 апреля. Журналисту было 42 года.

Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин посмертно наградил военкора «Известий» Еремина орденом Мужества.