«Бессмертный полк»: в каком формате состоится шествие в 2024 году

Шествие «Бессмертного полка» не будет проходить в 2024 году очно

Фото: www.globallookpress.com / Elena Dunn

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Почему организаторы приняли такое решение?

Традиционного шествия «Бессмертного полка» не будет в 2024 году. Об этом в ходе пресс-конференции заявила сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

«В связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб „Бессмертного полка России“ принял решение не проводить шествие „Бессмертного полка“ в 2024 году в очном формате», — сказала она.

Между тем Минпросвещения России рекомендует 9 мая провести в школах торжественные линейки с добровольным участием учеников и родителей. Глава ведомства Сергей Кравцов выразил уверенность, что многие откликнуться. В регионы уже направлены рекомендации. С этим заявлением министр выступил на пресс-конференеции о форматах акции «Бессмертного полка» в 2024 году.

Прежде глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отмене парада и шествия «Бессмертного полка» в честь 9 Мая. Решение принято по соображениям безопасности. Стоит упомянуть, что от празднования Дня Победы отказались в шести регионах, однако в Москве сам Парад пройдет по плану — 9 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что организаторы раскрыли цели «Бессмертного полка» в 2024 году. Эта акция сконцентрирована на сборе и публикаций семейных архивов. Следует отметить, что в прошлом «Бессмертный полк» проходил в онлайн-формате, без шествия. Акция проводилась в форме автопробега.