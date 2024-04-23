Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Вдовин подчеркнул, что военкор «Известий» всегда думал о выполнении задачи.

Военный корреспондент ВГТРК Григорий Вдовин рассказал о стойком характере погибшего коллеги Семена Еремина. В комментарии 5-tv.ru он также упомянул, когда они впервые познакомились.

Военкор говорит, что он впервые встретился с коллегой по ремеслу с «Известий» еще до начала специальной военной операции (СВО) — это было давно. Они долгое время рука об руку работали в Сирии, потом нередко виделись в Донбассе.

«Все, кто знал его лично, не дадут соврать, что он был очень интересным, многогранным человеком с очень разносторонними интересами», — делится Вдовин воспоминаниями о Семене Еремине.

Военкору коллега запомнился своим спокойствием, которое не пропадало даже в критической ситуации. Вдовин уверен, что Еремин все делал правильно, обрамляя свои действия рамкой из логичности и хладнокровия. Более того, в критической ситуации он всегда держал в голове свою задачу, которую должен обязательно выполнить. Коллега утверждает, что это «производило впечатление».

Ранее 5-tv.ru рассказал о реакции журналистского сообщества на смерть Еремина от атаки украинского FPV-дрона в зоне спецоперации. Его коллеги тоже считали, что военкор «Известий» обладал хладнокровием и выдержкой даже в критической ситуации.