В розыск объявлены пять подозреваемых в нападении на полицейских в Карачаевске

МВД объявило в розыск пятерых подозреваемых в нападении на полицейских в КЧР

Фото: Telegram / МВД по КЧР / mvd_kchr

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Злоумышленники могут быть вооружены.

В Карачаево-Черкессии объявлены в розыск пять особо опасных преступников, которые подозреваются в нападении на сотрудников полиции в Карачаевске. Их имена опубликовала пресс-служба МВД по республике в Telegram-канале.

«Правоохранительными органами установлена причастность к нападению на экипаж группы быстрого реагирования МОМВД России „Карачаевский“ пятерых жителей Карачаево-Черкесии», — говорится в сообщении.

Так, полиция ищет Эльканова Руслана Расуловича, Эльканова Ахмата Расуловича, Джазаева Казбека Муссалимовича, Семенова Руслана Александровича и Аверьянова Владимира Ивановича.

Подозреваемые в нападении на полицейских в Карачаевске. Telegram / МВД по КЧР / mvd_kchr

Злоумышленники могут быть вооружены, поэтому нужно соблюдать осторожность, не вступать с ними в диалог и не пытаться самостоятельно их задержать.

Подозреваемые в нападении на полицейских в Карачаевске. Telegram / МВД по КЧР / mvd_kchr

Министерство призвало граждан, располагающих информацией о местонахождении подозреваемых, обращаться по номеру 02 или 102 с мобильного, либо же 8 (928) 396-50-42 (дежурный по СУ СК России по КЧР).

Что случилось в Карачаевске

Накануне, 22 апреля, стало известно о перестрелке в районе «Нижнего рынка» в Карачаевске. Злоумышленники напали на наряд группы быстрого реагирования в составе трех сотрудников полиции, а потом скрылись на синей Lada 2112, прихватив с собой табельное оружие правоохранителей.

В результате перестрелки двое полицейских погибли, еще один получил ранение. Введн план «Сирена». Следствие возбудило уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителя, незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов, а также их хищении. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что состояние выжившего в Карачаевске полицейского оценивается как стабильно-тяжелое.