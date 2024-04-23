Друг военкора «Известий» Еремина о его гибели: «Не будет так, как было раньше»

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Военный корреспондент погиб во время подготовки репортажа от вражеского дрона. Сегодня в Москве проходит прощание.

Друзья погибшего военного корреспондента «Известий» Семена Еремина отзываются о нем, как об очень разностороннем и оптимистичном человеке. Добрыми словами с 5-tv.ru поделился и его товарищ Руслан Мажгихов.

«У нас было много обоюдных интересов. Он очень интересный, разносторонний был парень, много интересного и нового открывал. Мы очень близко общались, были вместе в горах, путешествовал с ним, когда он снимал репортажи», — отметил друг репортера в разговоре с журналистами.

Также Мажгихов отмечает, что каждый визит Еремина был для него праздником. Они много времени проводили вместе и были хорошими друзьями.

«Мотоциклы, велосипеды, заточка ножей — его увлечения вне работы мы разделяли и очень много времени проводили вместе весело», — рассказал он.

Гибель друга, как признался Мажгихов, стала для него невосполнимой утратой. Руслан считает, что эта трагедия — огромная потеря не только для СМИ, но и для всех знакомых и близких Семена.

«Это то, что невосполнимо, никогда не вернется, не будет так, как было раньше», — говорит Мажгихов.

Корреспондент Семен Еремин погиб в зоне спецоперации во время подготовки репортажа в Запорожской области в результате атаки вражеского FPV-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался. О его гибели стало известно 19 апреля. Семену было 42 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин наградил военкора «Известий» Еремина орденом Мужества посмертно.