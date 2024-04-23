Фото: www.globallookpress.com / Egon Bömsch

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Были ли вообще соблюдены юридические основания для заморозки российских средств?

Швейцария разблокировала российские активы на сумму свыше 318 миллионов долларов. Такие данные указываются в документе, обнародованном на сайте Государственного секретариата экономики страны.

«Разблокированы ранее замороженные по соображениям предосторожности активы стоимостью 140 миллионов швейцарских франков (около 153 миллионов долларов. — Прим. ред.), поскольку расследование показало, что юридические основания для их заморозки не были соблюдены», — говорится в документе.

Кроме того, общая сумма замороженных активов уменьшилась еще на 150 миллионов франков (примерно 165 миллионов долларов. — Прим. ред.) в связи с исключением российских лиц из санкционных списков Евросоюза.

Согласно расследованию Швейцарии, юридические основания для заморозки активов России соблюдены не были.

Экономическое давление на Россию возникло на фоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса от националистов. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о последствиях изъятия замороженных активов России. По ее словам, в Европе все понимают, даже осознают возможный жесткий ответ от российской стороны. Однако США продолжают настаивать на своем, практически уничтожая «союзников».