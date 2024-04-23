«Под фонарем»: ученый сообщил о причинах создания огромной базы геномов россиян

Фото: www.globallookpress.com / Peter Endig

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Специалист уверен, что сейчас врачам порой крайне тяжело правильно диагностировать болезнь.

Малейшие изменения в ДНК способны стать причиной серьезных болезней. Именно поэтому было принято решение создать базу геномов россиян для масштабного проекта «100 000+Я». Об этом и не только KP.RU рассказал один из ведущих ученых в области молекулярной биологии Константин Северинов.

Новый проект ученых собрал генетические данные 70 тысяч добровольцев из ПАО «НК Роснефть» и 30 тысяч пациентов больниц и не просто так. Северинов заявил, что выбор наиболее эффективного лекарства напрямую зависит от молекулярной природы отдельно взятого человека.

«То есть диагноз, полученный на основании анализа геномной информации, позволяет выбрать самую эффективную терапию», — объясняет доктор биологических наук.

Более широкий охват «генной этнографии» народов России поможет дополнить знания об изменениях ДНК, а значит — получится ставить гораздо более точный диагноз, а впоследствии с большей вероятностью спасти жизнь человеку.

Северинов поясняет, что сейчас найти «генетические поломки», которые ответственны за заболевание, крайне трудно — геном каждого человека состоит из более шести миллиардов «букв» ДНК. В итоге у пациента может быть одно и то же заболевание, но разные молекулярные причины — их «ищут под фонарем» в готовых базах, говорит специалист. Важно точно определить изменения ДНК, вызывающих болезнь, в чем поможет как раз масштабный проект «100 000+Я».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как курение вейпов и электронных сигарет меняют ДНК человека, также чем это грозит.