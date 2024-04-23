Никита Кологривый обаял девушку Харламова в новом фильме «Любовь зла»

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Стоит ли известному комику уже начать беспокоиться?

Актер Никита Кологривый сыграет главную роль в новой романтической комедии Сарика Андреасяна «Любовь зла». Релиз комедии назначен на середину августа 2024 года.

Фильм повествует о воре-домушнике Максиме, который оказался в затруднительном положении, задолжав крупную сумму опасным людям. Чтобы решить проблему, он намеревается ограбить одну из квартир, но совершено случайно спасает хозяйку жилья Еву от смерти.

Помимо Никиты, одну из главных ролей получила также актриса Екатерина Ковальчук, которая по совместительству является девушкой комика Гарика Харламова. По сюжету, Кологривому придется обаять героиню Ковальчук. При этом, по словам актера, его герой Максим во многом схож с ним самим, так как он переживает сходные эмоции в жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гарик Харламов шлет воздушные поцелуи Ковальчук. Комик объявил о расставании с актрисой в начале февраля этого года, однако в недавно опубликованном ролике они вместе едут в автомобиле и поют романтическую песню Леонида Утесова «Сердце». Неужели между ними вновь вспыхнула любовь?