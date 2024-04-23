Путин наградил военкора «Известий» Еремина орденом Мужества посмертно

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Журналист погиб в зоне спецоперации, когда выполнял свою работу.

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин награжден орденом Мужества посмертно. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Еремина Семена Николаевича — военного корреспондента общества с ограниченной ответственностью «Мультимедийный информационный центр «Известия», город Москва (посмертно)», — говорится в документе.

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. О его гибели стало известно 19 апреля. Журналисту было 42 года.

Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам спикера Совфеда России Валентины Матвиенко, целенаправленное убийство в зоне спецоперации Семена Еремина является терактом. Между тем она назвала военкора честным, открытым, умным, а также талантливым и светлым человеком. Спикер Совфеда выразила искренние соболезнования его семье.