Насущный вопрос: как обедать на работе и не поправляться?

Диетолог Круглова: не набрать вес в офисе позволит планирование своего рациона

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Диетолог дала надежные рекомендации для сохранения вашей фигуры.

Сбалансированное питание позволит всегда сохранять свою фигуру в форме, даже в офисе. О том, как это сделать, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова NEWS.ru.

По словам специалиста, ваш рацион должен всегда включать белковые продукты. Например, нежирное мясо птицы или рыба. Помимо этого, эксперт порекомендовала молочные продукты и орехи.

«Это может быть кусочек сыра, творог, йогурт или какой-то кисломолочный напиток. Также это может быть горсть орехов», — добавила Круглова.

Кроме того, чтобы избежать спонтанных перекусов, вам необходимо заранее спланировать свои приемы пищи. Лучше всего питаться регулярно, так как длительные перерывы в еде, наоборот, приведут к перееданию позже.

Добавьте также в рацион цельнозерновые продукты. Например, цельнозерновой хлеб или крекеры. Эксперт обратила внимание, что в состав цельнозернового продукта должна обязательно входить цельносмолотая мука, так как она намного более полезная и обогащена витаминами и минералами.

Свежие фрукты, ягоды и овощи также необходимы для нашего организма, так как обеспечивают нас пищевыми волокнами и витаминами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как есть роллы и худеть.