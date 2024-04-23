Россияне отдают предпочтение внутреннему туризму

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Лызлова; 5-tv.ru

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При этом зарубежное направление тоже исключать нельзя.

Многие россияне уже начали планировать летний отдых и бронировать туры. И как выяснили «Известия», в этом году предпочтения отдаются внутреннему туризму. Причем, Сочи — абсолютный лидер последних лет, сдал позиции.

Вместо пляжного отдыха все чаще выбирают экскурсионные туры. Например, в Калининград, Владивосток и на Кавказ. Из зарубежных направлений — на первом месте, как всегда, Турция. За ней следуют Арабские Эмираты и Таиланд.