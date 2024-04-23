В ЛНР задержан третий подозреваемый в покушении на экс-сотрудника СБУ Прозорова

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Мужчина сознался в своей причастности к преступлению и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Российские силовики задержали в Луганске третьего подозреваемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщили в ФСБ России.

«Задержан гражданин Украины 1995 года рождения, принимавший участие в подготовке подрыва автомашины экс-сотрудника СБУ 12.04.2024 в Москве по указанию главы Службы безопасности Украины Василия Малюка», — говорится в сообщении.

Установлено, что в 2021 году в луганском городе Рубежное задержанный познакомился с агентом СБУ — гражданкой Украины Хрестиной Ярославой. После начала спецоперации девушка переехала в Варшаву. По ее указанию фигурант для установления места парковки авто Прозорова в июне 2023 году следил по видео за адресом его проживания.

В апреле 2024-го мужчина перевел курьеру десять тысяч рублей за доставку из Литвы в Россию средств поражения, закамуфлированных в косметические средства, которые использовались при подрыве машины. В содеянном задержанный сознался, он сотрудничает со следствием. В отношении фигуранта принимается процессуальное решение.

Автомобиль бывшего сотрудника СБУ взорвался на севере Москвы 12 апреля. По предварительным данным, взрывное устройство сдетонировало, когда Прозоров сел за руль машины и попробовал завести двигатель.

Московское управление СКР возбудило уголовное дело о покушении на убийство, а также незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Сам Прозоров чудом остался жив, у мужчины ранения руки и ноги. Он заверил, что продолжит и дальше разоблачать преступления киевского режима — бывший подполковник СБУ уверен, что за покушением стоит украинское правительство.

Накануне, 22 апреля, суд арестовал обвиняемого в покушении на Прозорова. Украинский агент Владимир Головченко заключен под стражу на два месяца. Аналогичная мера пресечения избрана в отношении второго фигуранта — Василия Прозорова. По версии следствия, именно он доставил в Россию компоненты для взрывного устройства.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании курьера, который доставил компоненты взрывчатки для покушения на Прозорова. Злоумышленники замаскировали опасный груз под безобидную посылку.