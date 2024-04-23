Матвиенко о последствиях изъятия замороженных активов РФ: «Этого делать нельзя»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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По ее словам, в Европе все понимают, даже осознают возможный жесткий ответ от российской стороны. Однако США продолжают настаивать на своем, практически уничтожая «союзников».

Инициатива Запада по изъятию замороженных российских активов — беспрецедентный в истории шаг, который в случае реализации разрушит мировую экономику. Об этом заявила спикер Совфеда России Валентина Матвиенко в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня», журналисту Дмитрию Киселеву.

Планы по использованию каким-либо образом активов России Матвиенко назвала абсолютно незаконными и нелегитимными. При этом она отметила, что в Европе то все понимают и даже учитывают вероятный жесткий ответ российской стороны, который уже практически готов — существует проект закона по ответным мерам, который рассмотрят незамедлительно.

«И в Европе это все понимают, что этого делать нельзя», — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда также указала на то, что в интересы самих европейцев не входит получение активов России и доходов с них, но именно США хотят додушить их, чтобы снизить конкурентоспособность. Те, в свою очередь, «держатся до последнего».

«Американцы просто положили Европу. Положили. И экономически, и политически. И Европа стала полным вассалом. Она и так была в сфере безопасности, обороны вассалом. А сейчас она просто раздавлена американцами», — добавила Матвиенко.

Не так давно палата представителей США приняла проект о передаче Украине активов России. Документ поддержали 360 конгрессменов, против высказались 58. При этом в Евросоюзе недовольны планами Вашингтона по российским активам. Дело в том, что в случае ответа России в первую очередь могут пострадать европейские страны, а не Штаты.

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Европе и в самом деле есть чего боятся. Буквально на прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала Западу решительный ответ в случае конфискации активов. Москва церемониться не намерена, любые решившиеся на подобный шаг станут первыми кандидатами на попадание под контрсанкции.

Экономическое давление на Россию возникло на фоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса от националистов. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам спикера Госдумы, конфискация российских активов разрушит принцип неприкосновенности собственности, а также нанесет непоправимый ущерб международному праву.