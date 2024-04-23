В КНДР провели первые учения по нанесению ядерного контрудара
Фото: Reuters / KCNA
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Ким Чен Ын руководил всеми действиями.
Первые тактические учения по нанесению ядерного контрудара с применением реактивных систем залпового огня (РЗСО) калибра 600 миллиметров провели в КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Под командованием лидера КНДР Ким Чен Ына задействовали систему комплексного контроля «Курок ядерного оружия» и систему оповещения в критической ситуации «Вулканическая тревога». В ходе учений военными была поражена цель, расположенная на расстоянии 352 метров.
В материале отметили, что цель проведения учений заключалась в том, чтобы продемонстрировать надежность и превосходство ядерных сил Северной Кореи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны страны.
Сразу после запуска власти Японии начали устанавливать детали.