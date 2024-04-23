Альфонс-«миллионер» обманул десяток жительниц Петербурга на сотни тысяч

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Потерпевшие оставались без средств, но с обещаниями непременно когда-нибудь рассчитаться.

Жители Петербурга стали жертвами предприимчивого мошенника. Под видом солидного бизнесмена, мужчина выманивал у доверчивых горожан деньги. Схемы использовал разные. Но результат всегда был один и тот же. Потерпевшие оставались без средств, но с обещаниями непременно когда-нибудь рассчитаться. Ситуацию смог исправить телефонный звонок корреспондента «Известий». Как он повлиял на афериста — расскажет Павел Панов.

На встречу с Розой Шестиперовой, которая продавала свой телефон, Абдулазиз Абакаров приехал на люксовом авто, в пальто из крокодиловой кожи и дорогом костюме.

«Он быстро посмотрел телефон. Сказал, что устраивает, и готов перевести деньги, и ему нужны данные карты. Он при мне нажимает кнопку „перевести“ и высвечивается, что перевод в обработке, ожидайте», — рассказала пострадавшая Роза Шестиперова.

Два с половиной часа, по словам Розы, ей с ребенком пришлось гулять по двору с обаятельным покупателем в ожидании денег. Мужчина ненавязчиво рассказывал о семье, детях и беременной супруге. Время от времени ему как бы случайно звонила помощница и анонсировала подписание контрактов на сотни миллионов рублей.

«И он мне показывал статью в интернете про себя. Вот его фотография, вот он стоит перед моим лицом. Думаю, статью про человека написали, что он миллионер и политик. Вообще, никаких подозрений», — добавила женщина.

Роза поверила и отдала Абдулазизу телефон стоимостью в 120 тысяч рублей взамен на обещание перевести деньги в самое ближайшее время. Но ни на следующий день, ни через две недели оплата не пришла. Женщина обратилась в полицию. Оказалось, что жертв афериста уже немало. В социальных сетях созданы целые группы тех, кто поверил образу успешного бизнесмена. Много среди них девушек, у которых он под различными предлогами выманивал деньги. У Александра, руководителя транспортной компании, мужчина несколько дней арендовал люксовую машину с водителем.

«Он представился Кириллом, что не являлось его именем. Два дня я его возил в долг, и на второй день извоза в долг он попросил выставить счет на компанию „Дейзи“. Небезызвестная компания, принадлежащая сыну „Северстали“, за которого он себя выдает», — рассказал пострадавший Александр.

Мы связались с мошенником по телефону. Видимо, он настолько вжился в роль и поверил в свою безнаказанность, что и нам представился родственником миллиардера. Но вот интересное совпадение: после этого разговора он стал звонить героям нашей истории и пытаться уладить конфликт.

«Он перевел 48 тысяч, и на следующий день — 26 тысяч», — объяснил пострадавший Александр.

А еще побывал в полиции, после чего вернул деньги Розе. Как она говорит, долго торговался, но перевел все, что был должен.

И все же список тех, у кого остались претензии к артистичному мужчине, не исчерпан. И если в ближайшее время он не рассчитается со всеми, то может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве в крупном размере.