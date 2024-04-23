В России предложили промаркировать все товары параллельного импорта

Фото, видео: Петров Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Основная проблема, с которой сталкиваются потребители — большое количество подделок, которые ввозятся в страну под видом оригинальной продукции по альтернативным каналам.

Товары, поступающие в Россию по параллельному импорту, надо маркировать. Об этом идет речь в докладе Федеральной антимонопольной службы, с которым ознакомились «Известия».

В нем, в частности, говорится, что основная проблема, с которой сейчас сталкиваются потребители — большое количество подделок, которые ввозятся в страну под видом оригинальной продукции по альтернативным каналам. И маркировка, которая сейчас применяется на большой ассортимент товаров, поможет снизить количество контрафакта.

При этом совсем отказаться от параллельного импорта нельзя, уверены в ФАС. В текущих условиях благодаря нему товары, которые пока не производятся в России, остаются доступными для потребителя.