В США раскрыли детали о новом пакете помощи Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oz Suguitan; 5-tv.ru

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И даже это не сильно отсрочит поражение националистов.

Американское издание Politico выяснило, какое именно оружие войдет в новый пакет помощи. Он будет включать БМП Bradley, многоцелевые автомобили, бронетранспортеры, средства ПВО и большое количество снарядов.

В денежном эквиваленте он будет больше прежнего, который был на 300 миллионов долларов. Однако даже аналитики издания считают, что это лишь ненадолго отсрочит победу России — и Москва имеет шанс закончить конфликт на Украине еще до окончания президентского срока Джо Байдена.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Британия пообещала выделить Украине крупнейший пакет помощи.