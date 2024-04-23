Экстренную эвакуацию из 20 деревень объявили в Тюменской области

Фото: Русанов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Работы по укреплению дамб не останавливаются круглые сутки.

В Тюменской области объявили экстренную эвакуацию всех деревень и сел Абатского района. Это больше 20 населенных пунктов.

Решение приняли несколько часов назад на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Уровень воды в реке Ишим подступает к критической отметке, половодье уже отрезало несколько деревень.

При эвакуации нужно отключить в домах электричество, отвязать домашних животных и взять с собой только самое необходимое. Всех людей готовы принять в пунктах временного размещения, там увеличили запасы продуктов и лекарств.

Ценные вещи можно сдать на временное хранение. Готовятся к удару стихии и в городе Ишим — он находится ниже по течению реки.

Вода там поднялась еще на 13 сантиметров. Спасатели и местные жители заготовили больше 300 тысяч мешков с песком, чтобы сдержать половодье — работы по укреплению дамб не останавливаются круглые сутки.