На Украине сообщили о серии мощных взрывов в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

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Местные власти заявляют о работе систем ПВО.

Взрывы прозвучали в Киеве, на этом фоне объявлена воздушная тревога. Об этом сообщила телерадиокомпания Суспільне.

Глава киевской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в столице Украины работают системы ПВО. Он посоветовал гражданам оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Минобороны России в настоящее время не комментировало эту информацию. Российские войска, как неоднократно подчеркивалось, наносят удары исключительно по военным целям Украины и связанным с ними объектами энергетической инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Незалежной сообщили о взрыве в Николаеве.