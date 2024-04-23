Жена Канье Уэста радикально сменила стиль после инцидента в Лос-Анджелесе

Фото: Getty Images / Arnold Jerocki

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Супругу рэпера теперь сложно узнать.

Супруга американского рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори, сменила откровенный стиль, не оставлявший простора воображению, на более сдержанный после неприятного инцидента. Как сообщается в материале издания The Sun, девушка прикрыла наиболее выразительные части тела непрозрачной одеждой.

Папарацци застали музу артиста прогуливающейся в водолазке, шортах и жилетке с массивными плечами молочного цвета. Если вспомнить недавние образы, в которых щеголяла Цензори в компании Канье, этот наряд выглядит предельно скромным.

Прежде 29-летняя спутница рэпера могла надеть прозрачные колготки на голое тело, а внушительную грудь прикрывала подобием бюстгальтера из сетки. Новой «строгой» Бьянке соответствует муж — Уэст сопровождал ее в худи, спортивных брюках и кедах в светлых тонах.

На свежем фото оба выглядели понурыми и грустными. Незадолго до этого выхода пары в свет стало известно, что Уэст ударил человека, который дотронулся до его супруги.

Этот мужчина оказался известным человеком. По одной из версий, это ресторатор Марк Хьюстон, по другой — его брат-близнец и партнер Джонни Хьюстон.

И, возможно, рэпер перепутал их и разбил лицо невиновному. В прессе по-разному описывается и эпизод, из-за которого в итоге решила приодеться Бьянка — от случайного столкновения до попытки сунуть руку под платье и грубого сексуального насилия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему бывшая жена Уэста винит его в своем тотальном одиночестве и неудачах в личной жизни.