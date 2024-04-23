Авербух оценил шансы Валиевой на успех в качестве телеведущей

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Фигуристку дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил — и теперь она решила попробовать себя в новом амплуа.

Хореограф и постановщик Илья Авербух поддержал новое начинание молодой фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменка, не имеющая сейчас возможности участвовать в соревнованиях, решила попробовать себя в качестве телеведущей.

В ближайшее время в эфир выйдет новое шоу с ее участием на федеральном канале. Детали пока не разглашаются, но коллеги уже поздравляют Валиеву со скорым дебютом.

«Камила — очень красивая девочка, так что остается ей лишь пожелать удачи в новом роде деятельности. Это прекрасно, что ее поддерживают, в том числе и на телевидении… Уверен, у Камилы может получиться», — цитирует Авербуха издание Sport24.

Как отметил хореограф, многие фигуристки-одиночницы прошли этот путь. Евгения Медведева, Анна Щербакова, Алина Загитова и другие испытали свои таланты в эфире.

Попытку Валиевой выступить в новом амплуа Авербух полностью одобряет. Спортсмен — опытный работник телевидения, тем не менее, советов начинающей коллеге давать не стал, «это все ерунда», заключил он.

Валиева дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Ее также исключили из российской сборной.

Теперь спортсменка, за неимением возможности участвовать в соревнованиях, занимается творчеством. Она берет уроки вокала, увлекается музыкой и готовится поступать в университет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как между тренерами Этери Тутберидзе и Татьяной Тарасовой разгорелся конфликт на фоне допингового скандала Валиевой.