«Да не пошли бы вы»: Дубцова обрушилась на подписчиков за вопросы об ее недуге

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Хамские комментарии все же спровоцировали знаменитость на откровение.

Певица Ирина Дубцова страдает от приступов аллергии каждую весну. Реакция организма на пыльцу настолько сильна, что звезде приходится перестраивать рабочий график.

В личном блоге артистка пожаловалась на «бронхоспазм и залепленные белой коркой глаза». Состояние исполнительницы в последнее время значительно ухудшилось, она была вынуждена отказаться от участия во многих музыкальных и светских мероприятиях.

Заботливая публика засыпает Дубцову советами. Одни рекомендуют провести чистку печени, другие — проработать карму.

Селебрити, побывавшая у большого количества врачей и до сих пор не нашедшая рецепта выздоровления, крайне раздражена. Во-первых, вмешательством, во-вторых, абсурдностью некоторых «схем лечения».

Комментарии пользователей сети Дубцова сочла бестактными, но все равно решила объяснить, почему ее случай такой сложный. Певица рассказала, что первый аллергический приступ случился у нее на фоне сильных эмоциональных переживаний.

Чувствительность к пыльце развилась у нее после смерти отца в 2011 году от сердечного приступа. Трагедия произошла в его день рождения в присутствии всех близких.

«У меня и моего сына аллергия после жуткого стресса от смерти моего папы у нас на глазах, умные вы тут нашлись! Да не пошли бы вы… В баню!» — сказала звезда.

Артистка посвящает всю себя работе и единственному сыну. Наследника она родила в браке с солистом группы Plazma Романом Черницыным. После развода в 2008 звезда заводила непродолжительные романы, но сейчас она снова одна.

Ранее 5-tv.ru подробно писал о творческом пути и непростой личной жизни Ирины Дубцовой.