Бекхэму пришлось на руках выносить жену из клуба после празднования 50-летия

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/RW

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Вечеринка, судя по всему, удалась на славу.

Юбилей певицы Виктории Бекхэм удался — да настолько, что выходки гостей, в том числе именинницы, уже несколько дней обсуждаются в прессе. Так, 17 апреля экс-участнице легендарной британской поп-группы Spice Girls исполнилось 50 лет.

В честь этого события она собрала целое созвездие знаменитых друзей, спела с бывшими соратницами, после чего была буквально вынесена из клуба на руках супруга-футболиста Дэвида Бекхэма.

Торжество звезда устроила в шикарном заведении Oswald`s. Среди сотни гостей были актеры Том Круз, Ева Лонгория и Сальма Хайек, модель Рози Хантингтон-Уайтли, телеведущий и шеф-повар Гордон Рамзи, бывшие участницы Spice Girls Эмма Бантон, Джерри Холлиуэлл, Мелани Чисхолм (Мел Си) и Мелани Браун (Мел Би).

Их совместное выступление стало одним из главных моментов вечера. Далее развлекательную программу решил взять на себя неутомимый Круз, которому уже 61 год.

Очевидно уверенный в своей подготовке артист станцевал впечатляющий брейк-данс, а потом сел на шпагат. Именинница, судя по постам в соцсетях, все еще переполнена эмоциями.

Она безустанно благодарит любимого мужа за то, что чувствовала себя особенной не только в день рождения, но и на протяжении всей совместной жизни. В клуб Бекхэм явилась на костылях, но даже это не испортило ей настроения.

Дело в том, что в феврале певица сломала ногу в спортзале. Однако долго заживающая травма — не повод откладывать юбилей.

Героиня вечера надела полупрозрачное платье мятного оттенка, которое только подчеркивало ее стройность, хрупкость и моложавость. Она так веселилась, что к завершению торжества не могла передвигаться даже с костылями — от крыльца клуба до машины муж нес звезду на спине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как брови Виктории Бекхэм чуть не разрушили ее брак с футболистом.