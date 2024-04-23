Уехавшие с Украины военнообязанные лишились доступа к консульским услугам

Фото: www.globallookpress.com / JÃ¶rg Carstensen

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Ограничения будут действовать в течение неопределенного периода.

МИД Украины поручил прекратить все консульские действия в отношении военнообязанных граждан, которые сейчас находятся за рубежом. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

«МИД приказал руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении для военнообязанных граждан Украины с 18 до 60 лет», — говорится в материале.

Запрет начнет действовать с 23 апреля до получения разъяснений, касающихся норм закона об ужесточении мобилизации. Военнообязанные смогут получить консультации только при оформлении удостоверений личности для возвращения обратно на Украину.

Ранее 5-tv.ru писал, что с критикой новой военной помощи Украине выступили в Германии. Причем немецкие депутаты уверены, что украинцы не получили бы этих денег, если бы не ужесточили закон о мобилизации — по их мнению, это было условием, которое Запад поставил Незалежной.