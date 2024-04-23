Канцлер оказался фантазером. Почему Шольц заговорил о конце эпохи углеводородов

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Все амбициозные планы ЕС потребуют триллионов евро инвестиций, откуда взять эти деньги — ни у кого ответа нет.

И в этой ситуации объяснимо стремление европейских чиновников продвигать зеленую повестку. Вот, например, канцлер Германии Олаф Шольц во всеуслышание заявляет, что вообще пора забыть об углеводородах.

Он утверждает, что в целях сохранения планеты, но все прекрасно понимают, что на бензин просто нет денег. Тему продолжит корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

На стыке технологий и энергокризиса. В Германии настолько «темные времена», что едва ли не главное ноу-хау ганноверской ярмарки — мини-ветряные мельницы для уличного освещения.

Разработка немецкой школьницы — простая детская мечта, чтобы в германских землях по вечерам больше не отключали свет ради экономии. И, кажется нечто подобное придется вскоре прикручивать не только к каждом столбу, но и станку и заводскому конвейеру.

«Конечно, всем нам ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов», — считает Шольц.

Однако же это не помешало Шольцу тут же поблагодарить сидящего в зале премьер-министра Норвегии за поставки именно газа для спасения Германии после разрыва торговых связей с Москвой. Ничего нового — сплошные противоречия.

Лидеры ключевых союзов предвидят еще больший спад своих промышленных предприятий и дальнейшую стагнацию экономики.

«Во многом для нас сейчас нет никакой безопасности, потому что не принимаются никакие решения. Много говорят, но прежде чем что-то наконец решат, пройдет целая вечность», — указала управляющий директор Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Таня Геннер.

Осматривая павильоны Ганновера, можно, конечно, попытаться заглянуть в будущее через виртуальные очки или подключить к производству тиражируемый в этом году на выставке искусственный интеллект, но столкновение с неприятной реальностью после этого все равно неизбежно. Годами германское благополучие строилось именно на ископаемом топливе — в основном, дешевом российском.

Но все теперь обрублено в буквальном смысле после подрыва «Северных потоков». Страховые компании отказывают теперь в компенсациях, диверсия на газопроводах приравнена именно к военным действиям.

А уж в эти-то действия, не стоит сомневаться, ЕС и дальше готов вкладываться. Сегодняшний саммит министров иностранных дел в Люксембурге — как очередная военная ставка, те же немцы готовы последнее Киеву отдать.

«После важного голосования в американском Конгрессе мы наконец-то снова в ситуации, когда сердца важнейших сторонников Украины — европейцев и американцев — снова бьются в такт. Это важный момент не только для Украины, но и для обеспечения мира в Европе», — говорит глава немецкого МИД Анналена Бербок.

А, значит, кроме оборонки, промышленное развитие и дальше будет приноситься в жертву. И в этом — новая неудобная правда для ЕС: о том, чтобы стать «конкурентоспособным» и по-настоящему «зеленым», придется надолго забыть.

Кто бы сейчас самому Евросоюзу помог. Все его амбициозные планы потребуют триллионов евро инвестиций, откуда взять эти деньги — ни у кого ответа нет.