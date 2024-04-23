БАМ сближает. Путин и Алиев встретились с работниками грандиозной магистрали

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

В эти дни отмечается 50-летие проекта.

В Кремле состоялась встреча, которая дает очень четкое представление о нынешнем уровне отношений между Россией и Азербайджаном. В эти дни отмечается 50-летие Байкало-Амурской магистрали — казалось бы, событие абсолютно внутрироссийское, однако во время беседы с ветеранами-строителями и работниками БАМа в зале вместе с нашим президентом находился и глава Азербайджана.

Почему — объяснит корреспондент «Известий» Игорь Балдин. В Кремлевском зале Владимир Путин и Ильхам Алиев встречаются со строителями БАМа, уж точно навсегда вписавшими свои имена в историю страны.

Грандиозному проекту исполняется полвека. Но его идее — куда больше, еще в 1906 был составлен подробный проект магистрали через всю Сибирь и Дальний Восток.

Но сперва на него не хватило денег, затем и вовсе грянула революция и гражданская война. Второе рождение БАМа — апрель 1974-го.

Тогда его объявили Всесоюзной комсомольской стройкой, и в Сибирь хлынул поток добровольцев со всей страны. Более двух миллионов — такого не было в истории не только СССР, но и, пожалуй, всего мира.

«Сегодня мы видим, что БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения развития Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану и прямо можно сказать, что разворот на Восток на текущем этапе стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали», — указал Путин.

Рядом с Путиным — президент Азербайджана. Его отец — Гейдар Алиев — возглавлял Комиссию по строительству БАМа.

Тогда он был первым замом председателя Совета министров СССР. И именно ему выпала честь забить «золотой костыль» — последнюю шпалу Байкало-Амурской магистрали.

«Гейдар Алиевич сыграл особую, огромную роль в истории БАМа. В качестве первого заместителя председателя Совета министров СССР Гейдар Алиевич курировал строителей Байкало-Амурской магистрали и сделал все возможное, чтобы этот сложнейший проект состоялся», — добавил президент России.

И тут важно понимать: БАМ — это не только прошлое. Магистраль строят и расширяют прямо сейчас.

Через сопки пробивают Северомуйский, Кузнецовский и Кодарский тоннели, возводят мост через Амур. Всего 13 новых линий протяженностью почти семь тысяч километров.

«Мы готовы предложить нашим партнерам выход на быстрорастущие рынки Азиатско-тихоокеанского региона. Для этого на базе передовых технологий намерены реализовать планы ускоренной модернизаций БАМа и транссиба развития всего восточного полигона железных дорог», — отметил Путин.

Новые ветки БАМа — это увеличение грузопотоков, рост экспорта к нашим партнерам в страны Азии.

«У нас приняты все решения по строительству третьего этапа. Третий этап подразумевает, что мы в конечном итоге будем перевозить 270 миллионов тонн по БАМу», — сказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

На встрече с президентом — люди, что посвятили БАМу всю жизнь. Когда-то строители студотрядов, теперь руководители предприятий, что модернизируют Байкало-Амурскую магистраль.

Сейчас время глобальных транспортных проектов. Это и Севморпуть, что сократит время доставки грузов вдвое, и коридор Север-Юг — 7 тысяч километров и 11 стран, маршрут, что протянется от Петербурга до индийского Мумбаи.

«Речь о формировании новых логистических маршрутов в целях ускоренного экономического социального развития стран Евразии и Глобального Юга», — говорит Путин.

Подробные планы по строительству и модернизации нашей главной Восточной транспортной магистрали БАМа расписаны на восемь лет вперед.

«Мне бы очень хотелось быть студентом. И если бы я был студентом, после того, что я узнал о БАМе, с удовольствием бы туда поехал», — признался Путин.

Модернизация коснется не только железных дорог, но и всей инфраструктуры БАМа — городов и поселков. Речь о строительстве школ, больниц, детских садов, — а это тысячи новых рабочих мест в Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке.