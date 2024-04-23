Появилось видео удара по 250-метровой телевышке в Харькове

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

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Стоит отметить меткость наших военных — поразить такую цель крайне сложно.

Вот так перестала существовать огромная 250-метровая телевышка в Харькове. Стоит отметить меткость наших военных — поразить такую цель крайне сложно.

Это понимали и в ВСУ, а поэтому разместили на телебашне антенну украинских сил ПВО, а также несколько передатчиков связи. Но теперь они уничтожены.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.