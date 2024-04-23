Дуда заявил об отсутствии решений по ядерному оружию в Польше

Дуда: никаких решений на тему размещения ядерного оружия в Польше еще не принято

Фото: www.globallookpress.com / Jakob Ratz

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При этом он отметил готовность «укрепить безопасность восточного фланга НАТО».

Несмотря на объявленную готовность Польши к размещению на своей территории американского ядерного оружия, никаких решений по этому вопросу еще не принято. Об этом журналистам заявил польский президент Анджей Дуда.

По его словам, переговоры на соответствующую тему ведутся. Польша, напомнил он, входит в Североатлантический альянс вот уже четверть века, и она открыта для разговоров о ядерном оружии, однако точка в этом вопросе еще не поставлена.

«Я хочу очень сильно акцентировать, чтобы не было сомнений, что никаких решений в этой материи не принято», — заявил Дуда.

Накануне он рассказал, что власти готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Это произошло после визита Дуды в Штаты.

В ходе соответствующей дискуссии в Вашингтоне президент выразил готовность пойти на такой шаг. Однако премьер Польши Дональд Туск оказался не в восторге от этой идеи.

Он заявил, что ждет встречи с Дудой, чтобы узнать, как тот пришел к этой мысли. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о готовности Польши разместить у себя ядерное оружие, подчеркнул, что при реализации подобных планов Москвой будут предприняты шаги, гарантирующие безопасности России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции Кремля на заявление Дуды.