Суд в Москве арестовал шестерых фигурантов дела об убийстве байкера

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Трагедия произошла 17 апреля в районе Люблино.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал всех шестерых фигурантов дела об убийстве байкера, который сделал замечание о неправильной парковке в районе Люблино. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Последним арестовали родного брата главного обвиняемого, Шохрата Аббасова. Суд заключил мужчину под стражу до 18 июня 2024 года.

Также в этот же день арестовали самого обвиняемого в убийстве, Шахина Аббасова. Помимо этого, под стражу были заключены способствовавший сокрытию преступления отец фигуранта Низами Аббасов, предоставивший соучастникам преступления автомобиль Нахид Гусейнов, а также еще два соучастника — Бахтияр Аббасов и Исахан Аббасов.

Убийство произошло в Москве 17 апреля. Ковалев сделал замечание водителю, который припарковал машину на тротуаре около подъезда жилого дома.

Тот в ответ избил его, а потом ударил ножом в область живота и скрылся. Молодой человек умер в больнице на следующий день.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали 19 апреля в Ростовской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд продлил срок задержания отца и дяди подозреваемого в убийстве байкера в Москве.