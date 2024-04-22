В аэропорту Кишинева задержали делегатов съезда «Победа»

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Осматеско

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Правоохранители не смогли внятно объяснить свои действия.

Делегатов прошедшего в Москве съезда молдавских политиков «Победа» задержали в аэропорту Кишинева. Об этом 5-tv.ru сообщила депутат парламента республики от оппозиционной партии «Возрождение» Ирина Лозован.

«Задержали ту группу, которая из Москвы прилетела, но остальные тоже стоят. Там полный коридор уже. Страшно вообще. Вернуться в родную страну и не иметь возможности попасть домой, уже верх цинизма», — заявила политик.

Причин задержания правоохранители не смогли внятно объяснить. Одни ссылаются на какой-то приказ, вторые — на технические неполадки, а третьи признаются, что даже не знают, почему они здесь.

Депутат отметила, что проверки идут уже несколько часов, а одной из задержанных женщин уже стало плохо. Съезд молдавской оппозиции прошел в Москве — на нем, в частности, обсуждалось присоединение страны к ЕАЭС.

Ранее 5-tv.ru писал, к чему может привести объединение оппозиции в Молдавии.