Журова объяснила разницу подходов МОК к делам Валиевой и пловцов из Китая

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Можно ли в этом случае говорить о двойных стандартах?

Заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка по бегу на коньках и депутат Госдумы Светлана Журова объяснила 5-tv.ru разницу в подходах МОК к делам с участием российской фигуристки Камилы Валиевой и 23 китайских пловцов, которые попались на допинге.

Незадолго до начала летних Олимпийских игр в Париже Антидопинговое агентство США (USADA) обвинило Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в сокрытии данных о нарушении антидопинговых правил группой из 23 китайских спортсменов, в том числе призеров Игр в Токио.

Тесты подтвердили, что атлеты принимали рецептурный сердечный препарат триметазидин, но, несмотря на положительные пробы, они были допущены до соревнований. В китайском антидопинговом агентстве (CHINADA) оправдались так: вещество попало в организмы спортсменов случайно вместе с загрязненными продуктами.

Уже после турнира на кухне отеля, где готовили для сборной, повсюду были следы препарата. CHINADA и WADA были удовлетворены объяснением, и никто не пострадал.

Зато Валиеву, у которой нашли тот же препарат, дисквалифицировали на четыре года. Как отметила Журова, травля российских атлетов разгорелась еще в 2014 году после возвращения Крыма в состав страны.

Россиян регулярно пытались «поймать» на допинге. При этом спортсмены буквально из каждой страны так или иначе нарушают правила, убеждена Журова.

Кто-то допускает незначительные промахи, другие — более серьезные. Но санкции по отношению к Валиевой — беспрецедентны, ведь другие россияне, которых уличили в применении допинга, сумели доказать свою невиновность, а у фигуристки как будто не было шансов, говорит парламентарий.

«Многие эти расследования прошли совершенно спокойно, и спортсмены доказали минимальную дозу попавшей в ее организм случайно. Именно российские спортсмены. А я уж не говорю про то, что тысячами были оправданы спортсмены за рубежом. Я говорю про наших спортсменов, но с Валиевой это было совершенно другая ситуация. Во-первых, это сказали, когда уже она приехала на Олимпиаду. Много таких вещей, которые были как будто спланированы. Именно по больнее ударить, побольнее вот эта потеря этой медали чтобы была для нашей страны», — заявила Журова.

По словам олимпийской чемпионки, такого жесткого наказания за минимальную дозу в пробах спортсменки не следовало никогда. Чтобы действительно «заслужить» суровые санкции, фигуристка «должна была выйти на лед со шприцем и прилюдно сделать себе инъекцию».

Такой поступок стоил бы четырехлетнего забвения. Проблема Валиевой в тысячу раз менее масштабна и выглядит скорее публичной поркой, чем свершением справедливости — Журова не сомневается, что перспективную фигуристку просто обезвредили.

«Говорят, да, мы понимаем, что спортсменка не могла сама этот допинг использовать, но она не доказала, каким образом этот препарат попал в ее организм. Ей было 15 лет на тот момент. Они дождались ее 17-летия, когда она уже должна была сама отвечать, получается, за себя, такое правило в МОК и WADA. И после этого опять начали расследование, затянув его на два года. Все сделано умышленно, в моем понимании», — добавила депутат.

Конькобежка подчеркнула, что попавшиеся сейчас на использовании того же препарата китайцы безо всяких сложностей соревнуются. И если даже дело не в особом отношении, и атлеты действительно доказали, что виной всему оплошность врача, тренера, повара и прочих, Валиевой просто не позволили защититься, что выглядит как применение двойных стандартов.

Ранее, писал 5-tv.ru президент WADA Витольд Банька разболтал Вовану и Лексусу, для чего был нужен скандал с Валиевой.