РГО впервые показало самую загадочную карту в истории времен Петра I

Фото, видео: 5-tv.ru

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По предварительной оценке, ее реставрация продлится до 2025 года.

Русское географическое общество представило самую загадочную карту в истории — чертежи Ремезова XVI века. Специалисты называют между собой это полотно «картографической Джокондой».

Выглядит оно весьма необычно — север внизу, юг — наверху. Расстояние исчисляются не километрами, а дневными переходами.

«Когда мы стали изучать карту, оказалось, что эти черные кляксы на поверхности, на самом деле они были золотыми. Там использовалалсь старая тезника двойника, которую используют на иконах Древней Руси, когда укладывался тонкий слой серебра, а поверх тонкий слой золота. Но со временем золото облетает, серебро становится более темным, и в от эти яркие звезды городов стали такими черными кляксами», — говорит заведующий отделом технологических исследований Государственного Русского Музея Сергей Сирро.

По предварительной оценке, реставрация продлится до 2025 года.