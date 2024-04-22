«Росатом» отгрузил комплект оборудования для третьего блока АЭС «Аккую»

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Темпы работ такие, что даже удалось установить мировой рекорд.

Россия доставит оборудование для будущей АЭС в Турции. Завод «Атоммаш» в Ростовской области отгрузил сегодня крупную партию.

Речь — о парогенераторах массой более тысячи тонн. На самом предприятии, тем временем, приступили к изготовлению аппаратов уже для следующего, четвертого блока станции.

Темпы работ такие, что даже удалось установить мировой рекорд. Об атомных достижениях и планах — корреспондент «Известий» Борис Карягин.

450 дней непрерывных работ — сборка, гидравлические и вакуумные испытания. Столько времени уходит на создание одного парогенератора — гигантского теплообменника, важнейшего элемента станции «Аккую».

От него зависит не только выработка электроэнергии, но и безопасность. В состав одного энергоблока АЭС входит четыре парогенератора.

Его вес — 340 тонн, длина — 15 метров, диаметр — 4 метра. Новая партия парогенераторов предназначена для третьего энергоблока из строящихся четырех.

Их мощностей хватит, чтобы обеспечить энергией 15 миллионов человек — это население Стамбула. Станция покроет 10% потребности Турции в электричестве.

Первый энергоблок уже готов на 90%. Сейчас там идут пусконаладочные работы.

В 2024 году на нем планируют проверить все системы и провести гидравлические испытания, а еще загрузить в реактор имитатор топлива. Работы, как сообщили в «Росатоме», идут четко по графику.

По величине «Аккую» — это одна из крупнейших строящихся атомных станций в мире. Вторая, ее тоже возводят по российскому проекту, находится в Египте.

В ее строительстве участвует «Росатом». Сейчас в портфеле госкомпании — 33 заказа на возведение станций в 10 странах мира.

Один из поставщиков оборудования для АЭС — завод «Атоммаш», в этом году отмечает юбилей. Сотрудников завода сегодня поздравил глава «Росатома».

«Каждый год вы поставляете длинноцикловое оборудование для строек Росатома в России и за рубежом. В прошлом году установлен мировой рекорд машиностроения. Вы отгрузили пять корпусов реакторов и 18 парогенераторов для России, Турции, Индии и Китая», — отметил Алексей Лихачев.

Не менее масштабные планы и на текущий год. Заводу предстоит сделать три корпуса реакторов и 12 парогенераторов.

«Мы будем выпускать для наших китайских партнеров два блока — это „Тяньвань“, блок 8 и „Сюйдапу“, блок 4. Также 6-й блок „Куданкулам“ для Индии», — подчеркнул Максим Жидков, директор завода «Атоммаш».

Сюда же войдет и создание ключевого оборудования для четвертого энергоблока «Аккую». К работам на заводе уже приступили.