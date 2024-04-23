Журналистское сообщество России объединила скорбь по погибшему военкору Еремину

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Вспоминают Семена и участники спецоперации — они всегда признавали в нем своего за хладнокровие, выдержку и собранность даже в самые страшные моменты.

Смелый, справедливый, ответственный и при этом рисковый парень — так говорят о Семене Еремине, корреспонденте «Известий», который погиб в результате атаки украинского FPV-дрона, его коллеги-военкоры. Соболезнования семье выражает все российское журналистское сообщество.

«Умел поддержать беседу на любую тему, развитый во всех отношениях. Мы были в Александровке и мы пошли на свежий блокпост, офицер получил травму, Сема помогал военному нести. Грязи было по колено по уши. По факту он не должен был этого делать, но он помогал всем, насколько он мог», — говорит корреспондент RT Виктор Мирошник.

«От большинства из нас он отличался, что он всегда был очень дотошный, он всегда старался докапываться до сути, при этом у него абсолютно отсутствовало чувство страха. И, действительно, всегда лез в самое пекло. И многие из нас ему по-хорошему завидовали, потому что он был очень смелым человеком», — делится корреспондент НТВ Илья Ушенин.

К мемориалу в редакции «Известий» в память о Еремине приносят все больше цветов. Их несут, в том числе, зрители канала.

В зоне спецоперации он был с первых дней. Делал репортажи об освобождении городов, о фронтовой жизни.

Показывал будни и подвиги без прикрас, при этом всегда искренне. Вспоминают Семена и участники спецоперации — они всегда признавали в нем своего за хладнокровие, выдержку и собранность даже в самые страшные моменты.

В эти дни на позиции боевиков обрушиваются сотни ударов возмездия — по националистам бьют подписанными, именными снарядами. У Еремина совсем недавно родилась вторая дочь, девочке всего лишь два месяца.