«Натворили»: Филипп Киркоров анонсировал совместную песню с Олегом Майами
Филипп Киркоров анонсировал совместную песню с Олегом Майами
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Композиция, которая выйдет летом, получила название «Стирай».
Поп-король Филипп Киркоров в эфире шоу на одном из федеральных телеканалов обрадовал фанатов новостью о том, что вскоре выпустит совместную с Олегом Майами песню. Композиция, которая выйдет летом, получила название «Стирай».
«Натворили. Скоро узнаете, услышите. Летом», — многообещающе сказал Киркоров.
Хитмейкер при этом не привел каких-либо дополнительных подробностей. Однако поклонники двух звезд, очевидно, уже находятся в предвкушении.
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