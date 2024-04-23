«Натворили»: Филипп Киркоров анонсировал совместную песню с Олегом Майами

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Композиция, которая выйдет летом, получила название «Стирай».

Поп-король Филипп Киркоров в эфире шоу на одном из федеральных телеканалов обрадовал фанатов новостью о том, что вскоре выпустит совместную с Олегом Майами песню. Композиция, которая выйдет летом, получила название «Стирай».

«Натворили. Скоро узнаете, услышите. Летом», — многообещающе сказал Киркоров.

Хитмейкер при этом не привел каких-либо дополнительных подробностей. Однако поклонники двух звезд, очевидно, уже находятся в предвкушении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дава заговорил о завершении карьеры. Заявление он сделал за несколько дней до того, как оказался на операционном столе.

Еще недавно знаменитость проводил дни под жарким солнцем на Мальдивских островах в компании Мари Краймбрери. Пара наслаждалась отпуском.

Вскоре после возвращения в Москву артист оказался в больнице. По какой причине, уточнять не стал.