Подполье: телевышка в Харькове уничтожена

Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba

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На ней находились системы связи украинской противовоздушной обороны.

Военнослужащие Вооруженных сил России в 16:36 нанесли удар по телевышке в Харькове. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал подробности РИА Новости.

На объекте находились системы связи украинской противовоздушной обороны (ПВО). Благодаря удару была уничтожена именно та часть вышки, где они располагались, в результате их функционирование стало невозможным.

Сергей Лебедев также рассказал, что системы противовоздушной обороны в Харькове никак не взаимосвязаны и работают на минимальном расстоянии.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале рассказал, что после взрыва появились проблемы с телевещанием в городе. Сигнал зависает.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что удары наносятся только по объектам военного управления и обороны Украины. Жилой сектор не затронут.

Ранее писал, что силы ПВО уничтожили украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью.