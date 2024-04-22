Подполье: телевышка в Харькове уничтожена
Армия РФ уничтожила телевышку в Харькове
Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba
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На ней находились системы связи украинской противовоздушной обороны.
Военнослужащие Вооруженных сил России в 16:36 нанесли удар по телевышке в Харькове. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал подробности РИА Новости.
На объекте находились системы связи украинской противовоздушной обороны (ПВО). Благодаря удару была уничтожена именно та часть вышки, где они располагались, в результате их функционирование стало невозможным.
Сергей Лебедев также рассказал, что системы противовоздушной обороны в Харькове никак не взаимосвязаны и работают на минимальном расстоянии.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале рассказал, что после взрыва появились проблемы с телевещанием в городе. Сигнал зависает.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что удары наносятся только по объектам военного управления и обороны Украины. Жилой сектор не затронут.
Ранее писал, что силы ПВО уничтожили украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью.