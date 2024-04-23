Звезда сериала «СашаТаня» снялась полностью обнаженной
Актриса Алина Ланина поделилась откровенными кадрами в соцсетях
Фото: Instagram* / alilanina
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Снимок был сделан в ванной.
Актриса Алина Ланина, известная по комедийному телесериалу «СашаТаня», снялась полностью обнаженной в ванной, прикрываясь лишь халатиком. Откровенный кадр опубликовало издание Газета.ру.
Удивительно, но снимок не выглядит пошлым, а, наоборот, даже скромным и воздушным. Ланина признавалась в одном из интервью, что для мужских журналов она не снимается, как и для фильмов ужасов.
Звезда фильма «Первые» объяснила это тем, что росла в верующей семье, в которой это неприемлемо. У Ланиной есть двое детей: трехлетний сын Лев и годовалая дочь Надежда.
Имя супруга артистка скрывает, предпочитая спокойную личную жизнь. Однако звезда намекала, что ее возлюбленный — творческий человек.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Рианна начала стыдиться своих «голых» нарядов из молодости.
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