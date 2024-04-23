Дочь Седоковой откровенно рассказала о «переспавшим с половиной страны» отце

Дочь Седоковой рассказала, что у нее почти не осталось воспоминаний об отце

Фото: Instagram* / annasedokova

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Семья полностью содержалась на деньги матери, говорит девушка.

Родившаяся в браке певицы Анны Седоковой и украинского футболиста Валентина Белькевича дочь Алина призналась, что почти не имеет воспоминаний об отце из-за того, что тот постоянно отсутствовал. Содержала семью именно мать, говорит наследница знаменитости.

Седокова вышла замуж за Белькевича в 2004-м. Вскоре звезда забеременела и родила дочь Алину.

Однако брак у исполнительницы не сложился — она как-то рассказывала в интервью, что ее супруг «переспал с половиной страны». В 2006-м союз распался.

Алина на тот момент была совсем крохой и, по собственному признанию, почти не помнит отца. На одном из подкастов наследница звезды поделилась, что вскоре мать увезла ее в Штаты.

Из-за постоянных гастролей девочке пришлось жить с няней. В детстве она мало видела родительницу, но обиды на нее не держит — Алина всегда понимала, что Седокова уезжает из дома не потому что ей так хочется, а потому что должна зарабатывать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жена комика Ильи Соболева зарыла топор войны с Седоковой.

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