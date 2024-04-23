Польза для всего тела: какие продукты богаты магнием

Фото: www.globallookpress.com / Michael Mata

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Это особенно актуально для испытывающих стресс офисных работников.

Магний очень важен для здоровья человека — это один из основополагающих минералов для поддержания правильной работы нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и дыхательной систем. Об этом Газета.ру заявил диетолог Алексей Кабанов.

«Магнием богаты листовые овощи, такие как шпинат, салат, а также морская капуста, авокадо, бананы, финики, чернослив, хурма. Достаточно много магния в орехах, семенах подсолнечника, бобовых», — отметил специалист.

Дефицит магния может возникать из-за повышенной нагрузки на нервную систему, а также из-за стресса и постоянных физических тренировок. Диетолог привел в пример офисного клерка, у которого постоянно горят сроки на работе, из-за чего он нервничает и после еще и идет заниматься фитнесом.

У такого человека вполне вероятно может сформироваться хронический недостаток магния. Это чревато тем, что появятся проблемы со сном, депрессивное состояние, мигрень, изжога и даже тяга к сладкому.

«При малом употреблении растительной пищи, богатой магнием, мы провоцируем дефицит нужных нам минералов, повышая тягу к вредным продуктам», — подчеркнул эксперт.

Нужно следить за тем, что мы употребляем в пищу, чтобы не заработать хронические заболевания.

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