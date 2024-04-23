«Множество необъяснимых явлений»: ТОП самых таинственных мест в России

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Перевал Дятлова до сих пор вызывает интерес людей со всего мира.

Издание Газета.ру рассказало о семи таинственных местах в России и соседних странах, загадки которых не разгадали ни во времена СССР, ни сейчас.

Первыми в списке оказались Столбы выветривания. Они расположены в Республике Коми на плато Маньпупунер.

Добраться до них весьма проблематично, потому в советское время ученые так и не смогли их качественно исследовать. Когда-то это место считалось у местных жителей священным.

Они передавали легенды, что это не просто столбы, а спящие великаны. Тайна платы Маньпупунер до сих пор не разгадана.

При этом Аркаим, обнаруженный в 1987 году в Челябинской области, до сих пор пользуется спросом у туристов. Из городища сделали музей-заповедник, в котором можно познакомиться с жизнью в древние времена.

Сейдозеро в Ловозерских тундрах на Кольском полуострове считают местом, где находились древние исчезнувшие цивилизации.

«С Сейдозером связано множество необъяснимых явлений: нередко на его берегу люди одновременно впадали в транс, повторяли друг за другом движения и могли предсказывать будущее. Говорят, эти места сторожит бог-великан Куйва — он живет прямо в скале по соседству с озером», — говорится в материале.

Перевал Дятлова и гору Холатчахль до сих пор обсуждают люди по всему миру. Причина - печально известная гибель туристической группы в 1959-м.

Также в рейтинг попало озеро Лабынкыр в Якутии. Именно оно считается «домом» Лохнесского чудовища, которое якобы обнаружили в 1953 году.

Ранее 5-tv.ru писал про жуткие детали гибели группы Дятлова, над которыми ломают голову уже 65 лет.