«Оземпическое лицо»: популярный препарат для похудения имеет негативные побочки

Фото: www.globallookpress.com / AllaSerebrina

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Люди, принимающие чудо-средство «Оземпик», выглядят не привлекательно, а болезненно.

В погоне за стройным телом люди часто мечтают найти тот самый действенный способ, который точно поможет. Среди звезд особенно популярен препарат от диабета «Оземпик», который способствует снижению веса. Пластические хирурги выявили внешнюю особенность людей, принимающих это чудо-средство, передает New York Post.

Медики акцентировали внимание на том, как меняется лицо у подверженных этому методу похудения. У них появляется «оземпическое лицо», а именно впалые щеки, глаза, обвисшая кожа. То есть вид становится не привлекательным, а болезненным.

«Оземпическое лицо похоже на лицо пациентов, которые очень быстро теряют вес по другим причинам. В том числе у них появляются морщины — это тоже отличительная деталь», — объяснила хирург Смита Раманадхам из Нью-Джерси.

Известно, что препарат принимают из зарубежных звезд певица Джессика Симпсон, бывший возлюбленный Кортни Кардашьян Скотт Дисик, актер Джон Гудман. А из отечественного шоу-бизнеса подсела на «Оземпик» Дана Борисова, которая чуть не угробила им здоровье дочери.

Ранее 5-tv.ru сообщил об обнаружении неожиданного побочного эффекта от популярного препарата для похудения «Оземпика».