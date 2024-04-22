В России студенческие билеты и зачетки переведут в электронный вид
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Кассин; 5-tv.ru
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Пилотный проект будет запущен уже 25 апреля.
Студенческие билеты и зачетки станут электронными. Пока это только эксперимент, участие в нем добровольное.
Пилотный проект будет запущен уже в ближайший четверг, 25 апреля. Он коснется студентов колледжей и вузов, ординаторов и аспирантов.
Соответствующее постановление подписано в кабмине. Согласно документу, цифровой аналог появится в личном кабинете на портале «Госуслуги».
Электронный документ дает те же скидки, что и бумажный, и не отменяет его. Студент сможет пользоваться двумя документами одинаково — по его усмотрению.