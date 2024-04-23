Буллинг: психолог рассказал, что делать с ребенком-агрессором

Фото: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger

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Идеальная ситуация — издеваться на виду у всех.

Что делать, если ваш ребенок систематически издевается над другими? Клинический психолог Станислав Самбурский дал советы на Газета.ру.

Психолог выделил три самых распространенных причины для появления деструктивного поведения. В них вошли: проблемы в семье, травля в адрес этого ребенка в другом месте, недостаток внимания и любви со стороны родителей.

Если порядок действий, когда ребенок становится жертвой, примерно понятен, то, что делать, когда маленький агрессор завелся у них в доме, родители обычно не знают. Станислав Самбурский назвал важнейшим правилом — личное расследование. Родителю стоит найти время на то, чтобы пообщаться с учителем, другими детьми в классе и, конечно, выслушать свое чадо, которое может такими действиями сигнализировать о проблеме. После сбора фактов, не надо набрасываться на ребенка с криками о том, что он не так воспитан. Лучше всего помочь ему увидеть ситуацию. Он должен понять, что его действия являются насильственными и неприемлемы ни в коем случае.

Не менее важным шагом станет постановка на место жертвы. Понять неприятность буллинга невозможно, пока сам в него не попадешь. Никто не говорит о намеренном причинении моральной боли. Такие действия только усугубят положение. Все должно происходить только гипотетически.

Большую роль сыграет развитие эмпатии. Тяжело причинять боль, когда понимаешь чувства другого. Пробуйте игры, которые развивают чувства сострадания и показывайте пример на личном опыте.

«При отсутствии результата, необходимо обратиться к психологу для глубинной проработки проблемы и корректировки поведения. Без участия родителей и учителей проблему буллинга разрешить нельзя. Пустить ситуацию на самотек — не лучшая идея. Дети сами не разберутся», — подытожил Самбурский.

Стоит отметить, что буллингом можно назвать только систематические издевательства, не разовые конфликты. Также за него нельзя принимать обычные детские беспочвенные ссоры. Настоящей проблемой можно считать именно те ситуации, когда ребенок нападает на другого за что-то конкретное, видит слабости своей жертвы и бьет по ним.

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